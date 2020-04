Enligt Livsmedelsverket finns det inget som tyder på att man smittas om man äter lösgodis med viruset på. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix / TT

Livsmedelsverket: Ingen anledning att oroa sig för påskgodiset

I påsktider är det många som ser fram emot påskgodiset, men just nu finns det en del som är oroliga för att bli smittade av corona via lösgodis. Den oron kan dock vara obefogad.

– Det är viktigt att vi har god handhygien, men man måste inte vara extra noga just med godiset, säger Christina Lantz, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap som till exempel plastskopor och slevar bedöms vara mycket liten, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida. Och när det gäller själva godiset verkar sockret vara en räddning. – Det är generellt väldigt liten risk för smittspridning när man plockar lösgodis. Godis är väldigt sött och torrt och det är inte mycket som överlever i det, säger Christina Lantz, mikrobiolog vid Livsmedelsverket. Viktigt med god handhygien Hon poängterar dock gång på gång att handhygienen är viktig när man hanterar eller plockar lösgodis, i alla lägen, men särskilt när det råder en pandemi. – Just i coronatider är det viktigt att vi har god handhygien hela tiden, och det gäller ju även när vi tar plockgodis. Dela Dela

