Ingen ersättning för nedskjutna planet har betalats till Sverige

176 människor dog när Ukraine International Airlines flight från Teheran till Kiev sköts ned av det iranska revolutionsgardet utanför Teheran den 8 januari. 17 av dem var hemmahörande i Sverige, och sju hade svenskt medborgarskap.

Tillsammans med Kanada, Ukraina, Afghanistan och Storbritannien – de andra länderna som förlorade medborgare – bildade Sverige gruppen International coordination and response group for the victims of flight PS752 (ICRG) efter händelsen.

Gruppens syften är bland annat att se till att utredningen av nedskjutningen sker på ett korrekt och transparent sätt, att Iran tar fullt ansvar och att offrens anhöriga kompenseras.

Ukraina erbjuds pengar

Iran har dock inte betalat ersättning till någon i Sverige, vilket TT först rapporterade. Däremot har Iran erbjudit Ukraina, som miste elva medborgare, en kompensation på motsvarande 770 000 kronor per drabbad familj.

– Det är för lite. Vi kommer att arbeta för ett större belopp, kommenterade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj erbjudandet.

Svenska UD säger att förväntningen från svenskt håll är att alla anhöriga får likvärdig kompensation.

– Vi deltar aktivt i de internationella diskussionerna om kompensation inom ramen för ICRG, säger Erik Karlsson vid UD:s presstjänst.

”Kan inte spekulera”

Vad har Iran sagt? Kommer de att kompensera anhöriga i Sverige eller vill de inte?

– Jag kan inte gå in i detalj på vad Iran sagt, säger Karlsson.

Tror ni att någon ersättning blir utbetald?

– Jag kan inte spekulera i det.