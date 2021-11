Ingen intervju med Magdalena Andersson (S) i Agenda

Ett partiledarbyte i ett riksdagsparti är förstås en stor händelse både internt för partiet men också för hela det politiska livet.När bytet dessutom sker i landets största politiska parti och sannolikt också innebär byte på statsministerposten är det inte konstigt att det röner mycket stor uppmärksamhet.

Därför är det självklart för Agenda, SVT:s politiska magasin, att ägna en stor del av kvällens sändning åt analyser och kommentarer kring partiledarbytet inom socialdemokratin och dess effekter på den politiska inriktningen och styret av Sverige.

Vi har naturligtvis bjudit in Socialdemokraternas nyvalda partiledare Magdalena Andersson (S) att vara med direkt i vår studio eller att bli intervjuad av Agenda i samband med den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg.

Så har vi gjort och kommer att göra med flera andra av riksdagspartierna som håller kongress eller partistämma under hösten. I några fall har vi intervjuat partiledare inför deras stämmor som t ex moderatledaren Ulf Kristersson (M) och centerpartiets Annie Lööf (C).

Socialdemokratiska partiledare har under många år låtit sig intervjuas av Agenda i samband med partiets kongresser.

Men denna gång valde Magdalena Andersson (S) att tacka nej till att bli intervjuad i Agenda.

Vi har också bjudit in Socialdemokraternas nyvalde partisekreterare, Tobias Baudin, för en intervju. Baudin som tidigare var ordförande i fackförbundet Kommunal har också avböjt medverkan.