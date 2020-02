Egen snöfabrik ska rädda Vasaloppet

Två gånger har Vasaloppet ställts in på grund av snöbrist: 1932 och 1990. Men sedan 15 år tillbaka finns en egen snöfabrik i Oxberg och en gigantisk planering som gör att man kan genomföra loppet även under snöfattiga vintrar. Alla arrangemang runt Vasaloppet omsätter 400 miljoner årligen, så mycket pengar står på spel om man skulle ställa in.

Vasaloppets sportchef berättar att Vasaloppet under de senaste 20 åren har behövt hjälp med extra snö. Denna extremt snöfattiga vinter behövs mer konstsnö än vanligt. Men fabriken kräver kallgrader och har haft svårt att hinna med.

Se mer i klippet ovan.