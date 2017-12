Enligt Swedavia är det förseningar på en kvart, upp till någon timme med inrikesflyget. Foto: Arkivfoto: TT

Inställda inrikes- och utrikesflyg på grund av snökaos – passagerare strandsatta

Flyg från Göteborg till Arlanda har ställts in under morgonen och förmiddagen. Det är även stora förseningar till och från Storbritannien på grund av snöovädret igår kväll. Flera flyg till och från London har ställts in.