Intern kritik mot SR efter hyllning av Lotta Bromé

Flera medarbetare på Sveriges Radio har för SVT Nyheter tidigare vittnat om att Lotta Bromé kränkt dem och kommit med ovälkomna sexuella närmanden.

Tidigare i veckan meddelades att Lotta Bromé, som varit programledare för P4 Extra, lämnar Sveriges Radio.

Bromé hyllas externt och internt

I ett meddelande på Sveriges Radios intranät önskar företaget Lotta Bromé lycka till, rapporterar Ekot.

På Sveriges Radio är dock inte alla nöjda över hur företaget hanterat avskedet.

De medarbetare som tidigare anklagat programledaren för trakasserier anser att det är helt fel att hylla Bromé.

”Varje dag upplever jag en ny kränkning. Jag är utmattad, ledsen och arg”, skriver en SR-medarbetare, till SVT Nyheter.

Medarbetare vittnar om att alla inlägg med negativ klang raderades och först efter protester från redaktionen togs formuleringar som ”lycka till” och ”stor förlust” bort från det Facebook-konto där företaget meddelat att Bromé slutar.

”Det är mycket känslor, men jag vill be er att hålla en respektfull ton i kommentarsfältet”, skriver Andreas Miller, ansvarig utgivare och kanalchef, på P4 Extras Facebooksida.

Dessutom vittnas om hur de anställda på redaktionen under lång tid tvingats ljuga om vad som hänt. Från företagsledningen var ordern att endast säga att Lotta Bromé är sjukskriven och inte säga något mer.

”Vi tyckte alla att det var ohederligt att tvingas ljuga och att tvingas fortsätta skydda den som utsatt oss”, skriver en SR-medarbetare som vill vara anonym.

Fokus på Bromés version

SR:s ledning får kritik för att de väljer att kommunicera Lotta Bromés version av vad som skett både externt och internt.

”Det har varit ett stort år, kanske mitt bästa och det heter ju att man ska sluta på topp!” skriver Lotta Bromé själv i ett inlägg på Facebook.

”För oss utsatta är varje rad i hennes inlägg en kränkning och ett hån. ”Sluta på topp” har redan blivit ett bittert skämt mellan oss utsatta”, skriver en SR-anställd.

På redaktionen ifrågasätts också att Andreas Miller, kanalchef på P4 Stockholm både varit den som skött utredningen kring Lotta Bromé och kommunikationen kring ärendet. Detta enligt uppgifter till SVT.

Bromé twittrar om falska nyheter

Lotta Bromé har inte själv gett någon intervju efter avhoppet men kommenterade under onsdagskvällen anklagelserna på sin Twittersida:

”Men det mest intressanta är väl ändå att människor tar allt det som skrivs i tidningar som sanningar?” skriver hon till en användare.

Hon Twittrar även om falska nyheter utan att närmare förklara vad hon syftar på.

”Trump har iallafall fall rätt om en sak- det finns sånt som är Fake News. Men jag säger som Michelle Obama 'When They go low-we go high'”, skriver hon.

Hon svarar också användare som efterfrågar ett uttalande från henne.

”När tiden är inne” skriver hon.

SVT Nyheter söker Lotta Bromé, Andreas Miller och ledningen för Sveriges Radio.