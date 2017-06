Piloter vägrade flyga räddningshelikoptrar

Under flera timmar förra helgen fanns bara en enda räddningshelikopter i tjänst i Sverige. Personalen klarade inte av att arbeta på grund av att en konflikt med ledningen lett till psykisk stress.

– Det kan inträffa händelser, det har det inte gjort nu som vi kan se. Men givetvis, vi har ju de här helikoptrarna av en anledning och finns de inte tillgängliga så har vi en sämre täckning för vår sjö och flygräddning, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningen på Sjöfartsverket.

Bad grannländer om hjälp

I detta kritiska läge informerades både regeringen och Transportstyrelsen. Man bad också räddningscentralerna i Finland, Lettland, Norge och Danmark om hjälp för att kunna upprätthålla den svenska beredskapen.



Hur påverkade det här säkerheten när bara en helikopter var i bruk?

– Man ska inte titta på det som att vi är den enda resursen. Det finns gott om andra resurser som fartyg från sjöräddningssällskapet, kustbevakningen, räddningstjänsterna, polisen. Till och med rederier används vid sjöräddning, säger Mattias Hyllert.

Störningarna kvarstod under ett par dagar då bland annat Umeåbasen stod still under ett dygn.

Vill stoppa mediers granskning

Konflikten beror på att Uppdrag granskning har begärt ut en logg från svarta lådan som förklarar vad som hände vid en incident de filmat. Piloterna menar att det skapar stress och oro att medier ska granska deras arbete. Eftersom de arbetar med rikets säkerhet borde det inte vara möjligt för medier att begära ut det materialet.

I ett brev som skickats till infrastrukturminister Anna Johansson står det: ”Att känna sig övervakad och granskad är oerhört belastande, speciellt i den verksamhet vi bedriver.”

De skriver också ”Det som skiljer denna verksamhet från annan, även många andra flygverksamheter, är de oerhört små marginaler vi arbetar med både vad gäller tid (sekunder) och avstånd (meter). Det finns helt enkelt inte utrymme för att inte vara 100 % fokuserad och närvarande när man jobbar ombord. Att i det läget sitta och fundera på hur det man säger och gör i efterhand kommer att granskas och tolkas, av ex. media, är synnerligen allvarligt ur ett flygsäkerhetsperspektiv men det går inte att värja sig.”

Kritiserar ledningen

82 personer ur besättningen, i princip alla, har undertecknat brevet där man riktar hård kritik mot ledningen. ”Sjöfartsverkets helikopterverksamhet försvårar med sitt sätt att bedriva verksamheten flygsäkerhetsarbetet och i förlängningen även förmågan att rädda liv.”

Piloterna vädjar nu till regeringen att ändra lagen så att deras verksamhet inte faller under offentlighetsprincipen. Antingen genom att driva helikopterverksamheten i bolagsform eller att ge verksamheten samma lagliga sekretess som polisen och kustbevakningens flygverksamhet går under.