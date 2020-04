Intersport ansöker om företagsrekonstruktion

Under coronakrisen har Intersport Sverige likt många andra företag kämpat mot dramatiskt sjunkande försäljningssiffror. Under måndagen lämnades en ansökan om rekonstruktion in till Göteborgs tingrätt.

”Det är ett tungt beslut att fatta, men i den extrema situation vi just nu befinner oss i så är det nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade”, säger företagets VD Marcus Wibergh i pressmedelandet.

Sportkedjan har i dagsläget skulder på nästan 800 miljoner kronor. Under coronapandemin har försäljningen minskat med 35 procent.

E-handeln ökar

Med rekonstruktionsprocessen är målet att skydda verksamheten från konkurs och reda i hur den nuvarande situationen kan lösas. Men trots de nedåtgående siffrorna har företaget förhoppningar om en ljusare framtid i form av e-handeln.

”Just nu ser vi en stor potential i att i snabb takt utveckla vår e-handel som ökar varje vecka. Intresset för en aktiv livsstil tycks också ha vuxit nu när många jobbar hemifrån, men fortfarande vill komma ut och röra sig. Där har vi som företag en viktig roll att fylla för att ge människor de bästa möjliga förutsättningarna.”, säger Marcus Wibergh.

Interport har cirka 100 butiker med 2000 medarbetare.

Rekonstruktionen omfattar Intersport AB, I-Sport Retail, samt Löplabbetgruppen.