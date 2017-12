Unga vill ha vegetariskt på julbordet

Julbordet dignar inte bara av mat utan också av traditioner, men kanske kommer en del av de köttiga maträtterna bytas ut mot gröna alternativ i takt med att svensken blir allt mer intresserad av vegetarisk matlagning.

Enligt Svenskt kött åt vi under förra året 60,9 kilo kött per person, vilket är betydligt mer än år 1990 då vi åt 48,9 kilo kött per person.

Men köttätandet har ändå börjat plana ut och intresset för vegetarisk mat har ökat, även bland de som primärt är köttätare. Det visar en undersökning från Novus som Djurens rätt har beställt.

Vegetariskt mer populärt

Bland de som inte är vegetarianer eller veganer har intresset för vegetariskt ökat med 47 procent, för två år sedan låg den siffran på 37 procent visar undersökningen.

Bland de tillfrågade har intresset ökat för 60 procent av kvinnorna och bland dem som är mellan 18-29 år så har 57 procent ett ökat intresse för vegetarisk mat.

Märks i matbutikerna

Årets marknadsrapport från analysföretaget Nielsen visar också att intresset för vegetariska matvaror i daglivgaruhandeln har ökat.

Deras mätningar visar att det är de vegetariska alternativen som växer snabbast inom dagligvaruhandeln, både inom kategorierna färsk och fryst mat.

De produkter som tappar mest i försäljning just nu är kassler och leverpastej.