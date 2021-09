IS-kvinna begärs häktad för grova krigsbrott

Kvinnan, som är 49 år gammal, är på sannolika skäl misstänkt för brotten. Hon anhölls i sin frånvaro på måndagen och är frihetsberövad sedan tisdagsmorgonen.

De misstänkta brotten ska ha begåtts under perioden 2013–2016. Kvinnan ska ha rest till Syrien 2013 för att ansluta sig till IS, och återvände till Sverige under förra året.

– Hon är misstänkt för att tillsammans och i samförstånd med andra ha medverkat till att ett barn under femton år har använts som barnsoldat, säger kammaråklagare Reena Devgun i ett pressmeddelande.

En häktningsförhandling ska hållas i Stockholms tingsrätt på torsdagen.

Tog fem barn till Syrien

När kvinnan reste till Syrien tog hon sina fem barn med sig. Bilder som SVT Nyheter tidigare tagit del av visar familjens liv i det krigsdrabbade landet, hur några av barnen poserar med vapen och med lemlästade kroppar.

Två av dem dog senare i Syrien, 14 och 18 år gamla. Två andra omhändertogs enligt LVU när kvinnan återvände med dem till Sverige. Enligt domen så ska barnen ha upplevt ”flertalet traumatiska händelser” i Syrien, men enligt kvinnan själv ska de ha levt ett normalt liv.