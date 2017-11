Ishalkan slår till under fredagen

I stort sett hela landet är varnat för olika former av ishalka under fredagen. Regnet som föll under natten mot fredag har följts av att det klarnat upp – vilket leder till en snabb tillfrysning av vägbanor runt om i landet, främst i stora delar av södra och mellersta Sverige.

– I södra delarna och längs hela norrlandskusten är det ishalka hela dagen, det är halt överallt, säger Jannicke Geitskaret.

Kallare dagar

Det är det regn och snöblandade regn som fallit på olika håll i landet som nu blir is på vägarna när temperaturen sjunker och regnet avtar.

– I söder är det lite mer lokal halka, men det gäller att vara uppmärksam beroende på vilka vägar man åker på, säger Jannicke Geitskaret.

I norra delarna av Sverige väntas det snöa en hel del, under hela dygnet kan det komma upp emot 20 centimeter snö lokalt i inlandet.

Under helgen förväntas graderna gå nedåt ytterligare till följd av nordliga vindar.