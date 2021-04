Iva-sjuksköterskan om vad som gör tredje vågen tuff för vården

Dalarna är den region som har flest iva-patienter i förhållande till antal invånare. Även i Stockholm ökar antalet patienter, men är långt ifrån lika många som under första vågen för ett år sedan.

Ändå är läget ansträngt, berättar Fia Börjesson, iva-sjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm.

– Det är ett högt tryck på våra två intensivvårdsavdelningar. Vi har näst intill fullt hela tiden, säger hon i SVT:s Aktuellt.

Måste flytta patienter

Fia Börjesson förklarar att mer personal lånades in till iva under den första vågen, då annan vård ställdes in. Med bara ordinarie personal på plats i dag är läget nu därför minst lika tufft.

– Det är lika fullt hos oss som det var då, säger Fia Börjesson.

– När vi har fullt får vi planera tillsammans vilken patient vi skulle kunna skicka till ett sjukhus som har en intensivvårdsplats ledig, förhoppningsvis är det inom regionen.

Klarar ni att upprätthålla kvaliteten och patientsäkerheten?

– Vi har alltid det i fokus och jag tycker att vi upprätthåller det så gott det går med de förutsättningar vi har just nu.