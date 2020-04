Nu ska företagens kostnad för permitteringar minskas

Januaripartierna lägger idag fram ett nytt stödpaket där möjligheten till korttidspermittering utökas. I det nya förslaget ska arbetsgivare kunna korttidspermittera personal upp till 80 procent av arbetstiden.

Emil Källström, Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, sa på partiernas gemensamma presskonferens att de nya reglerna ska gälla från maj till juli.

– Vi växlar upp korttidspermitteringarna. Från att tidigare kunna gå ner med 60 procent i arbetstid, så kommer vi nu genom den förstärkning vi går fram med kunna gå ner med 80 procent, säger han.

Upp till 85 procent av kostnaden lyfts

Mats Persson, Liberalernas ekonomiskpolitiska talesperson, berättade att enligt deras beräkningar så innebär förslaget att kostnaderna sänks för arbetsgivaren med över 70 procent.

– Kombinerar man det med arbetsgivaravgiftssänkningen så innebär det att kostnader på 85 procent lyfts av företagen, säger han.

Innan förslaget lades fram idag har det från olika håll höjts röster om att reglerna för permittering borde vara ännu mer generösa gentemot företagen. Förslagen har handlat om att arbetsgivare bör kunna permittera anställda uppemot just 80 procent, men även 100 procent, där det sistnämnda kallas heltidspermittering.

Mats Persson bemötte förslagen:

– Om man skulle kombinera en 10-procentig permittering och arbetsgivaravgiftssänkningen så skulle det innebära att arbetsgivare istället tjänade pengar, säger han.

Bolund varnar fuskarna

Per Bolund (MP), finansmarknads- och bostadsminister, berättade att regeringen under de senaste veckorna fått in varningar från visselblåsare som berättat att det finns företag som låtit sina permitterade anställda fortsätta jobba heltid.

– Här vill jag vara väldigt tydlig. Det är skillnad på att missförstå ett system och att missbruka det. Den som fifflar med det här fifflar med skattebetalarnas pengar. Det är viktigt att varje krona går till att bekämpa den här krisen, därför ser vi till att kontrollen av det här systemet skärps, säger Bolund.

Svenskt näringsliv vill ha mer

Svenskt näringsliv välkomnar förslaget men tycker inte att det är tillräckligt. Det rapporterar TT.

”Det är bra att reglerna för korttidspermitteringar förbättras och att anståndsräntan sänks. Svenskt Näringsliv har arbetat aktivt för sådana förstärkningar. Men det behövs än mer kraftfulla åtgärder för att rädda företag och jobb”, säger Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en skriftlig kommentar till TT.

Se SVT Nyheter Direkts sändning av presskonferensen här.