Jehovas vittnens filmvisning i rätten: ”Inte lämpligt för barn”

För att få visa film för barn under 15 år i offentliga sammanhang måste filmerna vara godkända av Statens medieråd. Under Jehovas vittnens stora träff på Stockholmsmässan i somras visades 58 filmer för de runt 10 000 dagliga besökarna. Ingen av filmerna, som även visades för barn, hade skickats in för granskning och godkännande. På grund av detta hölls i dag rättegång mot en 64-årig man som stod som arrangör av det religiösa evenemanget.

– Innehållet är egentligen sekundärt, det är granskningen som är viktig. Lagstiftningen finns till för att skydda barn från skadligt innehåll och det här regelverket ska gälla för alla, säger åklagare Lisa dos Santos.

Filmer som visar att hbtq är fel

Flera av filmerna hade budskap om till exempel att det är fel med samkönade förhållanden och att man inte ska delta i demokratiska processer. Andra filmer visade budskap om att man blir bestraffad om man går emot gud.

Flera filmer som finns på Jehovas vittnens hemsida är tecknade och riktar sig till yngre barn. Även dessa innehåller liknande budskap.

Vill undantas från granskning

Enligt Jehovas vittnen är filmerna en del av deras religionsundervisning och ska därför inte behöva granskas av Statens medieråd.

– I ett demokratiskt samhälle är yttrandefrihet och religionsfrihet nödvändigt och en tillräcklig grund för att få visa filmerna, sa försvarsadvokat Majeed Alnashi under rättegången.

Den åtalade 64-åringen berättade i förhör att det visats filmer i samband med alla gudstjänster.

– Om vi inte får visa dessa filmer utan granskning kommer det att påverka Jehovas vittnens alla möten i 320 församlingar över hela landet, sa 64-åringen i rätten.

Avhoppare: “Vi vill väcka debatt”

En fällande dom skulle resultera i böter, själva åtalet handlar bara om huruvida man ansökt om tillstånd att visa filmerna. Men för Jehovas vittnen skulle det verkliga straffet kunna bli att inte få visa vissa av dessa filmer. Och det är just detta som flera avhoppade vittnen hoppas på. Flera hade samlats utanför Södertörns tingsrätt för att demonstrera för barns rättigheter under måndagen.

– Det här är början på något stort. Vi vill väcka en debatt i samhället. Religionsfriheten ska vi värna om men vi måste tänka på barnen. All propaganda är inte lämplig för barn, säger Sabina Sjöberg, som lämnade Jehovas vittnen för 25 år sedan.

För Sabina Sjöberg och de cirka tio demonstranter som samlats är rättsfallet symboliskt. Enligt henne kan mycket som predikas hos Jehovas vittnen vara skadligt för barn.

– Jag har vuxit upp med skräcken inför Harmageddon, där vi har fått lära oss att de enda som kommer överleva guds krig är Jehovas vittnen. Alla andra kommer ligga som ruttnande lik på hela jordens yta. Det är inte så roligt att höra som barn, säger Sabina Sjöberg.

Dom i målet faller den 3 april.

