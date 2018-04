Jobbtjänst för asylsökande ska locka arbetsgivare – efter tre år och 90 miljoner

2015 ökade strömmen av asylsökande till Sverige, och väntetiderna hos Migrationsverket växte. För att korta vägen till jobb fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en digital tjänst där de asylsökande själva skulle skriva in sina kompetenser på sitt eget språk.

Men vägen fram till verktyget blev lång. Det kom inte på plats 2015 och inte heller året därpå. Däremot minskade gruppen asylsökande till följd av den åtstramade asylpolitiken.

– Jag hade hoppats att det skulle gå ännu fortare. Men när man gör något helt nytt, då får man dra lärdomar under resans gång, säger Ylva Johansson i dag.

Inte nått målet

2015 uppgav arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för Svenska Dagbladet att 20 miljoner kronor skulle räcka till verktyget, och att hon hoppades på snabba resultat. Men tre år senare har den samlade prislappen nått 90 miljoner.

I Jobskills ska den asylsökande själv beskriva sin utbildning, vilket kan göras på flera olika språk. Foto: Skärmdump från Jobskills.se/SVT

Pengarna har främst gått till uppsökande verksamhet. Arbetsförmedlingen har anställt 100 personer som haft till uppgift att hitta asylsökande och motivera dem att skriva in sig i Jobskills. I dag har cirka 14 000 asylsökande skrivit in sig vilket ligger under målet på 25 000.

– Vi har inte helt nått målsättningarna i antalet registrerade kunder, säger Gunilla Dyrhage, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Totalt har cirka 30 000 personer skrivit in sig i Jobskills men hälften har uppehållstillstånd och befinner sig därmed redan i Arbetsförmedlingens etableringsprogram där de ska få hjälp med kartläggning och matchning mot jobb av sin arbetsförmedlare.

Saknas arbetsgivare

Enligt vad SVT erfar har den utdragna processen kring Jobskills väckt kritik bland annat hos flera myndighetsaktörer som jobbar med integration på olika håll i landet, och tjänsten har även fått kritik från nyanlända, vilket uppmärksammades i fjol av arabiska redaktionen på Radio Sweden, Sveriges Radio.

Jobskills har också så här långt erbjudit mycket små chanser att faktiskt hitta ett jobb. Tre år efter Ylva Johanssons utspel finns det nämligen knappt några arbetsgivare med konton i tjänsten. Först nu börjar Arbetsförmedlingen marknadsföra Jobskills mot arbetsgivarna, och man undersöker också möjligheten att integrera det med Arbetsförmedlingens övriga system.

Att ha med arbetsgivarna från start ingick inte i uppdraget, förklarar Gunilla Dyrhage. Den tolkningen har stöd om man ser till formuleringarna i uppdragstexten. Men Ylva Johansson tycker att Arbetsförmedlingen ändå kunde ha tänkt längre.

– Jag menar nog att man har ett generellt uppdrag att alltid jobba mot arbetsgivare. Men det är möjligt att det hade gått ännu fortare om det hade stått med.