Judith, 14 år, fick dödlig sjukdom orsakad av corona

Judith simmar längd efter längd i Eriksdalsbadet i södra Stockholm. Hon orkar inte lika mycket som förut men annars mår hon bra igen. Det har nu gått flera månader sedan hon var inlagd på sjukhus, svårt sjuk av en följdsjukdom som utlöstes av coronaviruset.

Ända sen pandemin började har det varit tydligt att viruset slår hårdast mot äldre. Men ett tag in i pandemin visade det sig att viruset även kan utlösa en mycket farlig sjukdom, en hyperinflammation, som kan bli dödlig, hos några få barn. Judith är ett av de omkring 240 barn i Sverige som drabbats.

– Nästan hela min klass fick corona i början av året, och då tror jag att jag fick det också, berättar Judith. Några veckor senare fick jag konstiga symptom och jättehög feber.

Över 40 graders feber

– Judith svullnade upp enormt i ansikte och ner mot halsen. Hon fick ont i leder och muskler och så steg febern jättesnabbt, berättar hennes mamma Hanna Toorell. Vi trodde det var en allergisk reaktion och åkte in till sjukhus, men blev hemskickade igen.

Dagen efter var Judith ännu sjukare och hennes mamma åkte in med henne till sjukhuset igen. Då blev Judith inlagd och ganska snart ställdes diagnosen MIS C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children.

– Du minns nog inte det för du var nästan medvetslös, säger mamma Hanna och tittar på Judith, men på tisdagen var du jättejättesjuk. Vi fick inte ens kontakt med dig. Då var jag väldigt orolig.

Judiths mamma Hanna minns oron när Judith var "jättejättesjuk" Foto: Zsolt Czinkóczky,SVT

Bra vård för MIS C i Sverige

– Vi har sett ett antal sådana här fall i Sverige och blivit bra på att diagnostisera och behandla dem, berättar Judiths läkare Lotta Nordenhäll på Södersjukhuset i Stockholm. På andra håll i världen har barn dött av MIS C men i Sverige har inget barn avlidit.

Nu har det gått några månader sedan Judith kom hem från sjukhuset och det mesta är som vanligt igen. Judith simtränar flera gånger i veckan.

– Jag orkar inte riktigt lika mycket som förut, kan inte simma lika långt, men annars mår jag helt bra, säger Judith.

På frågan om hon vill vaccinera sig mot coronaviruset är svaret tydligt.

– Ja, jag skulle absolut vacciera mig, men eftersom jag har antikroppar mot viruset tycker jag andra som inte har det ska få vaccin före mig – så jag kan vänta lite.