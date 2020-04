Kan coronavirusets spridning bromsa in till sommaren?

Virus som orsakar influensa och förkylningar tenderar att spridas som mest under vintern, och mindre under sommaren. I en studie från University of Edinburgh undersöktes fyra andra coronavirus än det som orsakar covid-19. Tre virus spreds som mest mellan december och april.

– Men det fjärde coronaviruset som undersöktes följde inte samma tydliga mönster, säger Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi.

Forskare vid University of Maryland har undersökt det nya coronavirusets spridning, i förhållande till vilken breddgrad några av de värst drabbade städerna ligger på. Men vilken slutsats kan man egentligen dra?

Se mer i klippet.

