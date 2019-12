Kan ”fattigpensionärerna” lösa Socialdemokraternas opinionskris?

Det innebär att dessa hushåll har en disponibel inkomst som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll använder SCB ett system som tar hänsyn till hushållets sammansättning.

För en ensamstående person utan barn innebär under 60 procent av median 149 000 kronor per år eller mindre, alltså mindre än 7 450 kr/mån efter skatt. För två sammanboende utan barn är motsvarande belopp 225 000 kronor per år. Merparten av de så kallade fattigpensionärerna är kvinnor.

Svenska socialdemokraterna vill lära av sitt danska systerparti

Över hela det politiska fältet, från vänster till höger, protesterar nu pensionärer mot vad de anser vara för låga pensioner. Agenda har följt med två av protestgrupperna. Och vi låter socialförsäkringsminister Ardalan Shekarbi (S) svara på pensionärernas ilska.

Men vi har också följt med socialförsäkringsministern på en resa till Danmark. Inför det senaste riksdagsvalet drev de danska socialdemokraterna framgångsrikt frågan om möjlighet till förtida pension för människor som arbetat i fysiskt hårda yrken. Nu vill de svenska socialdemokraterna lära av sitt danska systerparti för att hitta en valvinnande fråga.

S hoppas att pensionsfrågan kan vända partiets utveckling

Det sker i ett läge där de svenska socialdemokraternas opinionssiffror är kraftigt vikande och mycket av den politiska debatten handlar om frågor som brottslighet och migration. Socialdemokraternas förhoppning är att pensionsfrågan ska kunna vända partiets negativa utveckling i opinionen.

För att resonera kring detta har Agenda bjudit in två gäster, dels statsvetaren Jenny Madestam från Södertörns högskola. Hon har forskat kring de politiska partierna och doktorerade på en avhandling om ledarideal inom socialdemokraterna och folkpartiet.

Vi har dessutom med Marika Lindgren Åsbrink som är LO-utredare och analyschef på den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden. Hon har tidigare ingått i flera interna socialdemokratiska valanalysgrupper. Marika Lindgren Åsbrink har tidigare haft förtroendeuppdrag för socialdemokraterna men inte längre.