Karin Magnusson om Nobelfesten: En fest jag gärna stannar kvar på

Karin Magnusson inleder SVT:s Nobelsändning klockan 12.48 på söndagen med utdelningen av fredspriset i Oslo och sen väntar en späckad dag fram till sen kväll.

– Som tittare så älskar jag de här långa sändningarna. Jag är väldigt svag för sådana här långa stora event. Som programledare gillar jag också att köra de här sändningarna, säger Karin Magnusson.

Finns det något tråkigt med Nobelfesten?

– Jag kan inte komma på någonting. Det är en fest jag gärna stannar kvar på, man får inte gå förrän det är slut, säger Karin Magnusson.

Som tittare, vad får man inte missa?

– I Nobelstudion mellan 18-19 tycker jag inte man ska missa Ulrica Söderlind, hon är historiker och vet allt om Nobelmiddagarna och kommer berätta spännande kuriosa som de flesta av oss inte har koll på alls. Vi får också besök av designern Lars Wallin som kan exakt lika mycket om klänningar och som listat drottningens stiligaste blåsor genom de 40 Nobelfester hon varit på.



– Under hela dagen och kvällen kommer tittarna också kunna ställa frågor i duoappen till Nobelexperter som sitter redo att svara. Inget är för smått eller konstigt, det här är ju en dag när detaljerna faktiskt är allt. Och under dagen fram till banketten sänder vi givetvis utdelningen av fredspriset från Oslo, prisutdelningen i konserthuset här i Stockholm plus spännande porträtt där vid år lära känna pristagarna bättre.

Från 16.25 kommer Thomas von Heijne ta över och kommentera prisutdelningen i Konserthuset i Stockholm.

Sedan går sändningen över till banketten vid klockan 19 som programleds av Cecilia Gralde, Gustav Källstrand, Jessika Gedin, Victoria Dyring och Anne Lundberg.