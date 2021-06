Nya gränsregler i Norge: Familjemedlemmar och partners får resa in i landet

Bland står det klart att det från och med lördag 19 juni blir tillåtet för följande personer att resa in i landet utan krav på karantän:

• Vuxna barn och styvbarn samt föräldrar och styvföräldrar till vuxna barn/styvbarn.

• Mor- och farföräldrar (inklusive styvmor- och farföräldrar), barnbarn och styvbarnbarn.

• Flick- och pojkvänner över 18 år och deras minderåriga barn. Dock måste förhållandet ha varat i minst nio månader och paret måste ha träffats fysiskt tidigare. En ansökan måste dock göras hos Utlendingsdirektoratet.



Norge meddelar även att de går över till att följa EU:s färgkarta när det gäller inresa till landet från den 5 juli. Dock måste man registrera sig och även testas på gränsen.

För att slippa inresekarantän krävs då att man kommer från ett grönt land som har under 50 smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna samt att andelen positiva prov är under fyra procent. Alternativt krävs under 75 smittade per 100 000 invånare och andelen positiva under en procent.

Så här såg det ut förra veckan när vaccinerade norrmän tilläts åka in i Sverige för första gången på ett tag: