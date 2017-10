Kataloniens president kräver att polisen drar sig tillbaka

Mer än 800 personer skadades i sammandrabbningar med polis under den kontroversiella folkomröstningen i Katalonien i söndags.

Den nationella polisen i Spanien ingrep på order av Madrid-regeringen i syfte att stoppa omröstningen och använde bland annat batonger och gummikulor mot personer som försökte ta sig in i vallokalerna.

Den nytillsatta kommissionens uppgift blir att samla in information om polisens agerande ”vilket börjar bli omfattande”, meddelade Puigdemont på en presskonferens under måndagen, skriver RTVE.

Polisinsatsen berömdes av Madrid

Hittills har mer än 70 anmälningar mot polisen inkommit efter söndagens tumultartade omröstning.

Samtidigt som polisinsatsen kritiserades i Katalonien mötte den beröm från Madrid, som kallade den både professionell och proportionelig. Spaniens inrikesminister meddelade under måndagen att de extrapoliser som placerats i regionen kommer bli kvar ”så länge det är nödvändigt”.

Föreslår medlingsinsats

Våldsamheterna under söndagen har väckt starka reaktioner internationellt. Bland annat uppmanade Sveriges utrikesminister Margot Wallström under söndagen, via ett twitter-inlägg, parterna att ”hitta en väg tillbaka till dialog.”

– Jag är mycket upprörd över våldet i Katalonien under söndagen. Jag uppmanar de spanska myndigheterna att garantera noggranna, oberoende och opartiska utredningar av alla våldshandlingar, sa Zeid Ra'ad Al Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Svarta rubriker

I Europas tidningar fick det spanska agerandet samtidigt svidande kritik.

”Madrid har förlorat allt”, lyder belgiska Le Soirs huvudrubrik på förstasidan.

”Pryglande polis” skriver tyska Die Welt.

”Batonger mot valurnor” noterar franska Libération.

”Kataloniens folkomröstning kastar EU ner i kris” konstaterar brittiska Daily Telegraph.