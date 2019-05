KD-toppen om replikskiftet: ”Svårslagen svinaktighet”

En debattartikel från EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) hamnade i fokus under ett replikskifte mellan Annie Lööf och Ebba Busch Thor.

– Anser du att KD tvekar mellan demokrati och diktatur, sa Busch Thor till Lööf under partiledardebatten.

Ordväxlingen fick även KD-toppen Johan Ingarö att reagera: ”Svårslagen svinaktighet” skrev han på Twitter.

I en debattartikel på Aftonbladet anklagar Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley Kristdemokraternas EU-kandidat Sara Skyttedal för att ”öppna dörren till högerpopulismen”. Federley kritiserar Skyttedal för att i en tidigare intervju inte ha kunna välja mellan Frankrikes president Emanuel Macron och Ungerns ledare Viktor Orbán. ”Ni vet var Centerpartiet och jag står i den här kampen. Vi fortsätter att stå upp för våra värderingar. Frågan är var vi har KD och Sara Skyttedal, KD:s toppkandidat i EU-valet?”, skev Federley, bland annat. ”Tänkte inte ta replik” Kristdemokraternas Ebba Busch Thor valde att kommentera artikeln i ett replikskifte med C-ledaren Annie Lööf under onsdagens partiledardebatt. – Jag tänkte inte ta någon replik i dag för vi har i regel haft en stor samsyn i synen på EU, men så läste jag Fredrik Federleys artikel i Aftonbladet och blev ganska bedrövad och sorgsen, sa Busch Thor. Efter att ha redogjort för Federleys formuleringar i debattartikeln ställde hon en direkt fråga till Lööf. – Anser du att KD tvekar mellan demokrati och diktatur – att vi är ett hot mot mänskliga fri- och rättigheter? Annie Lööf svarade att Federleys artikel innehöll många ”drastiska meningar”. – Jag står inte bakom alla dem. Men det var ganska många som reagerade på den intervju som Sara Skyttedal gjorde där hon inte kunde välja glasklart mellan Viktor Orban och Emanuel Macron. – Vi har ett ansvar att hålla stången mot högerpopulism, mot antisemitism, mot extremism. Det gör KD i mångt och mycket för vi samarbetar mellan Alde och Epp i parlamentet. Men det är också så att många med mig har sett intervjuer där Sara Skyttedal tagit ut svängarna. ”Svårslagen svinaktighet” Replikskiftet fick inte bara partiledarna att tända till. Johan Ingarö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, skrev omgående ett inlägg på twitter i vilket han kallar Lööfs försvar av Federley för ”Svårslagen svinaktighet”. ”Vi smetas ihop med antisemitism och mord på journalister(!). EBT frågade nyss Annie Lööf om detta i kammaren, och Lööf backar upp Federley. Svårslagen svinaktighet.”, skriver han på Twitter. Dela Dela

