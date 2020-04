KI: Djup lågkonjunktur till följd av coronakrisen

Covid-19-pandemin drabbar den svenska ekonomin hårt, spår Konjunkturinstitutet i sin nya rapport som presenterades under onsdagen.

Under andra kvartalet i år blir BNP-fallet drygt 6 procent, enligt KI. Samtidigt pekar de på hur svårt det är att göra säkra prognoser i det läge som just nu råder.

– Vi har ingen regelrätt prognos, det är så svårt. Utvecklingen springer ifrån oss hela tiden så vi har gjort ett basscenario, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI, på en pressträff.

I det antagna bascenariot som KI målat upp kan 20 procent av alla sysselsatta antas vara sjuka i genomsnitt två veckor under våren, vilket innebär att 85 000 färre jobbar. 100 000 personer kommer i genomsnitt vara korttidspermitterade under perioden april till december. Under tredje kvartalet i år räknar KI med att människors sociala tillvaro kommer att återgå mer till det normala.

Konsumtionen faller djupt

KI räknar med att hanteringen av coronap-viruset kommer att ge ett budgetunderskott i år på 3,5 procent av BNP, vilket lyfter statsskulden till nästan 41 procent av BNP.

Hushållens konsumtion kommer att falla djupt i år, ett kraftigare fall än under finanskrisen, förutspår KI.

– Vi ser betydligt färre restaurangbesök och resebokningar, säger Hedén Westerdahl.

Samtidigt tror KI att återhämtningen efter coronakrisen kommer att ge en tillväxt på 3,5 procent under 2021, men att lågkonjunkturen kommer att fortsätta. KI rekommenderar också att Riksbanken sänker räntan.