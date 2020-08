KI: Tecken på ökad efterfrågan och produktion

BNP förväntas minska med 4,8 procent för 2020, enligt KI:s konjunkturuppdatering som publiceras i dag.

Sveriges BNP rasade med 8,6 procent under årets andra kvartal, men förväntas öka med strax under två procent per kvartal under andra halvan av 2020.

KI: Positiv effekt av stödåtgärderna

KI ser tecken på att efterfrågan och produktionen vänder uppåt.

Den svenska exporten gynnas av att nedstängningarna i bland annat Europa nu har lättats på många håll. Stödåtgärderna till näringslivet har också haft en positiv effekt, bland annat korttidspermitteringarna.

– Men trots permitteringarna har sysselsättningen fallit, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI, under en pressträff.

Arbetslöshet på 10 procent

I Konjunkturuppdateringen skriver KI att lågkonjunkturen förblir ”synnerligen djup”, och fortsätter:

”Företagen fortsätter därför att dra ner på antalet anställda och arbetslösheten når i vinter upp till 10 procent”.

De aktiva finanspolitiska åtgärderna som relaterar till covid-19 uppgår till drygt 140 miljarder kronor, runt 3 procent av BNP, år 2020, enligt KI:s bedömning.

”För 2021 bedömer Konjunktur­institutet att åtgärder om ca 80 miljarder kronor kommer vidtas utöver vad som följer av så kallade oförändrade regler”, skriver KI i sin konjunkturuppdatering.