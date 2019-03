Klass 2-varning för snö i Västernorrland

Grått och blött i sydväst och flera decimeter snö i nordöst. Så kan man sammanfatta helgens väder. Gemensamt för nästan hela landet är att solen lyser med sin frånvaro.

Lågtryck rör sig norrut

Ett stort nederbördsområde drar in över västkusten under natten mot söndag och rör sig sedan norrut under dagen. SHMI klass 1-varnar för snöfall i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län under söndagen.

Spela Regn och snö drar upp över landet under söndagen

Runt Värmland och Dalsland följer mild luft bakom lågtrycket och snöandet väntas övergå i blötsnö och regn.

– Klassiskt slaskväder, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen.

Från Dalarna och norrut väntas däremot 10-20 centimeter nyfallen snö ligga kvar. I Jämtland kan det falla upp emot 25 centimeter.

– Det kan bli lite problem i trafiken när det kommer så mycket så snabbt, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmusen.

Klass 2-varning

I Västernorrland väntas ännu mer snö. SMHI har klass 2-varnat och mot kusten kan det falla upp emot 30 centimeter i kombination med hårda vindar.

– Ostlig vind drar med sig fuktig luft från havet vilket gör att snömängden ökar, säger Åsa Rasmussen.

Under måndagen har lågtrycket dragit bort och de flesta kan räkna med mindre nederbörd under veckan.

– På tisdag skulle det kunna bli ganska soligt på flera håll i landet, säger Åsa Rasmussen.