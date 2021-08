Forskaren om kärnkraft: ”Självklart att det är dit det måste gå”

För att vi ska hålla oss till 1,5 graders uppvärmning måste mänskligheten ställa in sig på en knaper koldioxid-diet under de kommande åren. Prognosen säger att vi måste få ner utsläppen till noll någon gång kring 2050. Vilket kan jämföras med dagens 40 miljarder ton koldioxid per år.

”Långsiktig lösning”

Enligt Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät på KTH, kan kärnkraften vara ett alternativ för att få ner de här utsläppen. Även om flera politiker liksom forskare ifrågasätter den utvecklingen.

– Jag tror att vi måste sätta ner foten och ta en del beslut som inte alla tycker om, men som ger en helhet. En långsiktig helhet där vi kan göra en stor förändring, säger hon.

Professorn tycker att man ska se större än Sveriges perspektiv, även om hon inte dömer ut kärnkraften i Sverige heller. Visar den sig vara lönsam kan den ha en plats även här.

”Politiker måste fatta obekväma beslut”

– Men då måste politiker våga fatta obekväma beslut.

– Jag tycker inte att man ska döma ut saker, utan se på tekniken och sen så ska man styra på utsläppssidan så att vi når de viktiga klimatmålen.

Nya tekniska lösningar som kan vara avgörande ligger inte många år bort, enligt Lina Bertling Tjernberg.

– Nästa generations kärnkraft är fantastiskt spännande i och med att man återanvänder kärnbränset. Så det är på något sätt självklart att det är dit det måste gå i världen, säger hon.