Klimatforskare: “Sverige får välja: Preem eller Parisavtalet”

– Vi måste minska användningen av fossila bränslen, inte tillverka mer. Sverige har redan problem att klara Parisavtalet och måste välja. Om Preems utbyggnad godkänns blir det omöjligt att uppfylla avtalets åtaganden, säger den brittiske klimatforskaren Kevin Anderson.

I morgon kommer Mark- och miljööverdomstolen med sitt besked i frågan om Preems raffinaderi i Lysekil. Oljebolaget vill bygga ut för att göra bensin och diesel av tjockolja som renats från svavel, en investering på 15 miljarder kronor som väntas skapa hundratals fasta jobb och tre tusen tillfälliga jobb under byggtiden.

Kraftigt ökade utsläpp

Samtidigt kommer utsläppen från raffinaderiet initialt att öka med en miljon ton koldioxid per år, i en tid då utsläppen kraftigt måste minska för att bromsa klimatförändringarna.

Preem menar att de kan tillverka bensinen och dieseln på ett mer effektivt sätt än konkurrenterna, vilket innebär lägre koldioxidutsläpp.

– Om vi inte gör det i Lysekil kommer någon annan producera detta till betydligt sämre klimatnytta, säger Cristian Mattsson, fackordförande för IF Metall på Preemraff i Lysekil.

Satsningarna räcker inte

Preem ska också öka produktionen av förnybara bränslen och har just öppnat en testanläggning för att fånga in koldioxid. Men det räcker inte, menar Kevin Anderson som var Naturskyddsföreningens expertvittne under Mark- och miljödomstolens förhandlingar tidigare i år.

– Varje molekyl koldioxid som Preem tillför atmosfären kommer påverka klimatet i århundraden.

– Att hävda att något är mer effektivt och därför fortsätta använda det löser inte klimatproblemen, det förvärrar situationen.

Hoppas på stöd från regeringen

Det blir regeringen som kommer avgöra frågan, efter att Mark- och miljööverdomstolen kommit med sitt besked. Cristian Mattsson på IF Metall har stöd centralt från facket och hoppas också på stöd från Socialdemokraterna.

– När Sverige nu ska starta upp efter den här pandemin så vore det tacknämligt om vi har några industrier kvar. Så skyndsam hantering av regeringen av fallet efterfrågas.