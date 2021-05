Häng med in i Star Wars-skeppet – de bygger kopia i Västerås

”May the fourth be with you” syftar på det klassiska Star wars-citatet och datumet fjärde maj, den dag som blivit den inofficiella Star Wars-dagen.

Esma Songelin och Thomas Nixon hann inte riktigt klart med sitt bygge till den fjärde maj, men de är nu inne på slutspurten av konstruktionen som började för två år sedan. När allt är klart och pandemin är över är planen att besöka mässor och konvent runt om i världen.

– Vi vill kunna visa andra en Star wars-miljö där man kan få komma bort och bara få ha lite kul för en stund, säger Thomas.

För att se till att varenda lampa hamnat rätt har det blivit många omtittningar av filmerna, efterforskning och studerande av olika skärmdumpar. Något som borde kräva organiserade personer.

– Ja, eller bara maniska. Jag vet inte riktigt, säger Esma med ett skratt.

Se Esma och Thomas visa upp ”The Swedish Falcon” i videon ovan.