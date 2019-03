SVT-kockens bästa snackstips till Mello-finalen

Smörgåsbordet, en av de mest namnkunniga svenska mattraditionerna, har sina anor i det snacksande som pågick under brännvinsdrickandet så tidigt som på 1500-talet. När kaffet kom till Sverige på 1700-talet myntades så småningom begreppet fika, en omkastning av bokstäverna i kaffi: Fika var alltså ursprungligen ”att dricka kaffe”.

Fikandet och snacksandet är en integrerad del av vår matkultur och därför är det inte så konstigt att nya traditioner inom den här delen av svenskheten dyker upp då och då.

Laga tillsammans

Melodifestivalen, som har sänts i SVT sedan 1958 (med några års uppehåll), har gett upphov till en ny sorts snackskultur: Många familjer har sina egna ”måsten” till Mello, men eftersom programmet ofta ses över generationsgränserna kan det också finnas anledning att förbereda det ätbara tillsammans med barnen, för att ingen i familjen ska missa programstarten.

En som ofta lyfter glädjen i att laga mat tillsammans är Go'kvälls kock Susanne Jonsson. Vi frågade henne vad hon tycker att man ska tänka på när man förebereder lördagens Mello-fest.

– Jag tycker att plock funkar bra, gärna sådant som kan stå framme ett tag utan att bli dåligt. En sak som jag gillar är att inte blanda ihop alltför mycket, utan att ha saker i separata skålar och låta gästerna plocka ihop sina egna kombinationer, som tacos ungefär.

Vad ska man dricka till?

– Cider med en skopa sorbet, vacker fruktgarnityr, till exempel en citronskiva eller jordgubbe, och ett färgglatt paraply får mig alltid i feststämning.

Det finns många som sitter ensamma, kanske ofrivilligt, framför tv-apparaterna. Har du några förslag till dem?

– Om man lever själv och vill dela en sådan här kväll med någon så kanske det är en anledning att bjuda in någon man gillar att vara med eller testa bjuda in någon person som man tycker verkar trevlig. Att bjuda in någon för att kolla på Melodifestivalen tillsammans är en ganska prestigelös förfrågan eftersom så många tittar.

Susannes förslag till snacksmeny

Mycket av allt: Helt rätt till Mello. Foto: Yénika Castillo/SVT

1. Loaded fries

Det här receptet är så enkelt och värt och gott, perfekt sätt att ta vara på tacorester. Receptet finns HÄR.

Milkshake med mintchoklad piggar upp. Foto: Yénika Castillo/SVT

2. Copy-cat mat

Kanske främst för juniorerna. Remakes på rätter man hittar på snabbmatsrestauranger. Det kan vara shakes, frappuccinos, mackor, burgare, pommes eller smältost. Smältost är jätteenkelt att göra själv. Receptet finns HÄR.

Laga en färgglad kaka tillsammans med barnen. Foto: Susanne Jonsson

3. Popcornkaka

Kombinerar det bästa av snacks och godis. Receptet finns HÄR.

Stick en tandpetare i grönsaker och dippa! Foto: Matilda Sandberg/SVT

4. Snacks & dips

Det finns mycket som kan komplettera chipsskålen: Frukt, råa & rostade grönsaker, knäcke eller rostat tunnbröd. Testa till exempel min rostade brysselkål. Gör en egen dip och duka upp en fin bricka. Här finns mitt recept på cheesecakedip med nötter och kola.

