Spela – Håll extra hårt i ratten om du ska köra på lördag morgon, säger Nils Holmqvist. Foto: SVT/TT

Jultrafiken förvärras under kvällen: ”Kan bli glashalt på vägarna”

Runtom i landet har de flesta njutit av det soliga och klara vädret¨på fredagen. Men under lördagen ska man vara extra uppmärksam, särskilt om man planerar köra bil under morgonen.

– Nederbörd under fredagskvällen och natten gör att det kan bli glashalt på vägarna, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.