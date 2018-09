Forskare: Ungdomar kommer in på arbetsmarknaden på lösare villkor

Fler svenskar, i synnerhet unga under 30, är anställda på tillfälliga vikariat om några månader eller på timanställningar. De tillfälliga anställningarna blev vanligare redan under krisen på 90-talet, men sedan dess har också strukturen förändrats. Under de senaste tio åren har det blivit vanligare med tim- och behovs- anställningar och ovanligare med vikariat. 16,5 procent hade tillfälliga anställningar 2015.

Enligt forskare vid Göteborgs universitet får nästan 40 procent av dem som har tillfälliga kontrakt ett fast arbete inom två år, men lika många förblir kvar i de korta anställningarna. De som har längre vikariat har större chans att få ett fast jobb i framtiden än de som rings in från dag till dag, men det är behovsanställningarna som ökar och de längre vikariaten som minskar i antal.

Internationell modell

Michael Allvin vid Uppsala universitet, som har forskat på förändrade arbetsvillkor i Sverige, säger att vi går allt mer mot en internationell, mindre trygg modell med osäkrare arbetsvillkor.

– Ungdomar i dag kommer in på arbetsmarknaden på lösare villkor. Det handlar mycket mer om att man tar olika påhugg och man går in och ut. Det blir mer upp till en själv att klara sig, säger Michael Allvin.

– Tryggheten kring arbetet minskar och man får mindre och mindre gemensamt när alla inte arbetar på samma villkor längre, fortsätter han.

”Det blir upp till individen”

Att inte ha ett fast jobb kan i sin tur leda till problem inom andra områden – det blir svårare att få bostadslån, en hyresrätt, vara med i a-kassan och i längden påverkas ens framtida pension. Dessutom ökar risken för stressrelaterade besvär, säger Michael Allvin.

– Man kanske känner att man ska passa på att jobba när man har möjlighet och det blir svårt att sätta stopp. Det som är tuffast är det så kallade livspusslet. Gränsen mellan arbete och övrigt liv har luckrats upp i det här systemet, men det gäller även dem som har säkra jobb.

Michael Allvin tror inte att de korta kontrakten kommer att försvinna eller minska i antal i framtiden.

- Att jobba fast betyder inte fast på samma sätt i dag. Fast betydde förr att man kunde vara kvar till pensionen och skulle vara kvar till pensionen. Det tror jag inte man tar för givet i dag.