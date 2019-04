Kraftig ökning av kokain i Sverige – fler dör av drogen

Kokain har med åren blivit vanligare, billigare och renare, enligt polis och tull som gör fler beslag av den starkt beroendeframkallande drogen.

Polisen gjorde över 3 700 beslag i fjol. Innan 2012 var antalet beslag under 1 000 per år. Tullens beslag av kokain ligger nu på mellan 250 och 350 per år. Innan 2012 låg nivåerna under 100 beslag varje år.

Fyrfaldig kokainökning

Som en del av Gräv 19, seminariet för grävande journalistik, har SVT Nyheter tillsammans med flera andra nyhetsredaktioner runt om i Sverige kartlagt kokainet i Sverige.

Kartläggningen visar på en ökning även i statistiken över de som testas positivt för ringa narkotikabrott. I flera år har den siffran legat kring 29 000 positiva drogtester årligen, där cannabis och amfetamin dominerat som de vanligaste drogerna. Kokain utgjorde strax över fem procent av de positiva drogtesterna 2011. Förra året hade den andelen stigit till över 21 procent, alltså en femtedel av alla fall.

– Kokainet har ökat åtminstone fyrfaldigt. Det tyder på att användningen har ökat, säger Robert Kronstrand, forsknings- och utvecklingsstrateg vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

Blodproverna har förbättrats. Det kan förklara att allt fler testas positivt, men är inte skäl till den kraftiga ökningen, enligt Kronstrand.

”Ökad tillgång av kokain i samhället”

Inte heller polisen ser en sådan koppling.

– Förklaringen till att antalet positiva tester för kokain har ökat relativt övriga droger i samband med misstanke om ringa narkotikabrott beror ej på att polisen förändrat testerna som sådana eller på vilket sätt testerna görs. Vi ser resultaten som en viktig indikator på en ökad spridning av kokain i samhället, säger Stewe Alm, polisens expert och analytiker vid nationella operativa avdelningens underrättelseenhet, NOA.

Rättsmedicinalverket ser en tiofaldig ökning i förekomsten av kokain vid obduktioner.

Från 11 obduktionsfall 2011 till 104 förra året.

– Det är en tiofaldig ökning som beror på ökad tillgång och ökat bruk i samhället, säger Robert Kronstrand.

20 dödsfall kopplade till kokain 2018

Av de 104 obduktionsfallen bedömdes 20 vara dödsfall där kokain var dödsorsak, ensamt eller i kombination med andra substanser. Det är betydligt fler jämfört med tidigare då någon enstaka avled varje år. Det är visserligen en liten andel av de obduktioner Rättsmedicinalverket gör årligen, men ökningen fick ändå verket att i höstas inleda en utredning av de kokainrelaterade dödsfallen.

En slutsats är att användningen av kokain förändrats. Tidigare skedde i princip alla dödsfall i samband med fest, i närvaro av andra. Men förra året hittades nästan alla som avlidit i kokainförgiftningar i sina hem.

– Det är ett annat scenario än vad vi sett tidigare. Det tyder på att bruket av kokain flyttat på sig från partyscenen till den här mer vanliga missbrukaren, säger Robert Kronstrand.