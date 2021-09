Kraftig ökning av spritköp 2020

Försäljningen av livsmedel och drycker ökade med 20 miljarder kronor, motsvarande 6,6 procent, under pandemiåret 2020, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Och allra mest ökade försäljningen av alkohol som steg med 13 procent jämfört med 2019. Försäljningen av sprit ökade mest, med 20,8 procent, medan öl och vin steg med 12,9 respektive 10,5 procent.

Men den stora ökningen i försäljningen av alkohol behöver inte innebära en ökad konsumtion.

Ingen gränshandel

”I vanliga fall ger statistiken om alkoholförsäljningen inte hela bilden av den faktiska förbrukningen av alkohol i Sverige eftersom en betydande andel köps utanför Systembolaget, via gränshandel och illegal handel. Men under pandemin antas de köpen ha minskat radikalt”, säger Daniel Wester, statistiker på SCB, i ett pressmeddelande.

Restaurangernas begränsade öppettider tros även ha bidragit till den ökade konsumtionen av livsmedel.

Åt mer grönt och godis

Ökningen av livsmedel och dryck jämfört med 2019 är den högsta på 2000-talet. Kaffe, te och choklad var de enda varugrupperna som inte ökade.

Sett till statistiken åt vi lite nyttigare under fjolåret. Försäljningen av frukt och grönsaker ökade med 7,8 respektive 7,0 procent. Samtidigt som försäljningen av sötsaker ökade med 1,1 procent.

”Samtidigt är försäljningen av godis per person betydligt högre än försäljningen av frukt”, skriver Daniel Wester.

Försäljningen av godis uppgick under 2020 till 2 318 kronor per person. Det motsvarar en veckoförsäljning på 45 kronor per konsument, medan motsvarande siffra för frukt är 31 kronor.