Krislägesavtal för vården aktiveras i tre regioner

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och arbetsgivarorganisationen Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtal i tre regioner, efter att regionerna begärt detta.

Krislägesavtalet gör att man kan ta ut mer arbetstid under en period, det ordinarie arbetstidsmåttet höjs till 48 timmar per vecka. Dessutom möjliggörs in- och utlåning av personal mellan drabbade regioner.

– Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg har alla gjort allt som rimligen kan krävas för att säkra bemanningen och uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi väljer därför att, i enlighet med regionernas begäran, att aktivera krislägesavtalet i dessa tre regioner, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR i ett pressmeddelande.

”Finns gränser för vad man kan begära”

Avtalet gör det möjligt att kalla in personal som redan beviljats ledighet, men i Västra Götaland är det inte aktuellt att tvinga hem personal som redan rest bort över jul.

– Det finns gränser för vad man kan begära av medarbetare. Som anställd är man ju inte livegen. Avtalet bygger också på att man ska orka jobba mer, och det viktigaste just nu är att personalen faktiskt orkar. Vi ska ju ha personal nästa år också, säger Ann Söderström, hälso-och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

I våras aktiverade Stockholm, som enda region, krislägesavtalet. Det varade då under fem månader.