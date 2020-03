Regeringens krisråd i extramöte om coronaviruset

Krishanteringsrådet inrättades i december 2008 efter kritik mot regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004. Rådet leds av inrikesministerns statssekreterare, Elisabeth Backteman.

-Det handlar om att få en lägeskoll, en helhetsbild, men också att kunna blicka framåt. I ett sådant här skede som vi är i är det viktigt att hantera situationen här och nu, säger hon till Sveriges Radio.

Ministrar i möte

I krisrådet ingår rikspolischefen, säkerhetspolischefen, Överbefälhavaren (ÖB), generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Post- och telestyrelsen (PTS), Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Andra myndigheter kan kallas in och Folkhälsomyndigheten kommer också att delta.

Under normala förhållanden sammanträder rådet två gånger per år, men rådet kan som nu extrainkallas under allvarliga händelser och kriser. Senast rådet extrainkallades var i samband med de stora skogsbränderna sommaren 2018. Även gruppen för strategisk samordning i regeringskansliet, GSS, har aktiverats för att följa händelseutvecklingen.

Efter mötet träffar statsminister Stefan Löfven (S) ansvariga ministrar och generaldirektörer för att informera sig om läget och rådets bedömning.

Klockan 18 håller sedan Stefan Löfven en presskonferens tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg (S), socialminister Lena Hallengren (S) och berörda myndighetschefer.

Kritik från M

Regeringen har kritiserats av Moderatledaren Ulf Kristersson för att agera för sent och för otydligt. Han kallar situationen förvirrad och menar att det verkar råda olika syn om hur väl rustad sjukvården är för ett större utbrott av coronaviruset.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten anger i en rapport att sjukvården, baserat på tillgången av skyddsutrustning, klarar att vårda coronapatienter i 1 400 vårddygn. Men Socialstyrelsen uppger för TT att man håller på att ta fram en ny lägesrapport.