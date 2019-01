Visa alla (2)

Kristerssons känga till C och L: ”Transaktion och kohandel”

Ulf Kristersson (M) kunde inte låta bli att dela ut en känga till sina tidigare alliansvänner under Folk och försvar, efter det står klart med en uppgörelsen i regeringsfrågan mellan S, C, L och MP.

– Det här reducerar politiskt ledarskap till transaktion och kohandel, sade Ulf Kristersson under försvarskonferensen i Sälen.

Moderatledaren kommenterade överenskommelsen i inledningen av sitt tal under den pågående försvarskonferensen i Sälen. Han beklagade C:s och L:s beslut att bli ett ”stödparti” åt S och MP. – Men en rödgröna regering som hittills både saknat politik och förmåga att ta tag i Sveriges problem får vi nu fyra år till med. Jag beklagar detta. Jag tror att de begår ett historiskt misstag, sade han eftersom det nu lutar åt att Sverige får ytterligare en mandatperiod med Socialdemokraterna i regeringsställning. Bäst av en borgerlig regering Även om det innebär en hel del borgerlig politik. – För det är min fasta övertygelse att Sverige behöver en ny politiskt inriktning och att borgerlig politik bedrivs bäst av en borgerlig regering som helhjärtat tror på den politik som regeringen för, sade Kristersson. – Inte av en vänsterregering som tvingas till en politisk linje som de inte tror och som de gick till val på att bekämpa. Kristersson gjorde det också tydligt att han gör sig redo för att gå i opposition: – Men om Stefan Löfven väljs till statsminister på onsdag, då kommer Moderaterna ta ledningen för en borgerlig opposition i Sverige som samlingpunkt för borgerligt sinnade människor som också vill ha en borgerlig regering, sade han. Dela Dela

