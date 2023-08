Kristersson om kritiken: ”Har jobbat dag och natt”

Flera ledande socialdemokratiska företrädare har kritiserat Ulf Kristersson (M) för att han valt att kommunicera via Instagram och inte på till exempel presskonferenser under korankrisen. Anders Ygeman (S) sade under torsdagen att regeringen varit för passiv och att Ulf Kristersson varit för osynlig.

– Det är inte tillräckligt med vaga uttalanden och otydliga signaler. Kommunikationen med medborgare och riksdagen måste förbättras för att skapa förtroende och transparens i denna svåra tid.

Även partisekreterare Tobias Baudin instämmer i kritiken när SVT Nyheter träffar honom före den presskonferens som statsminister Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer höll på tisdagen.

– Jag tror inte att svenska folket vill ha en statsminister som sköter kommunikationen från Harpsund och sociala medier utan man vill ha en ledare som kliver fram.

”Fullt fokuserad på säkerhet”

Kristersson slår tydligt tillbaka mot kritiken.

– Jag har haft fullt fokuserad på nationell svensk säkerhet. Jag har jobbat dag och natt.

Även Gunnar Strömmer riktade en känga mot oppositionen för att inte dyka upp på viktiga möten.

– När utrikesnämnden sammanträdde för informationsgivning om just de här frågorna den 17 juli så var det ingen ledande socialdemokrat på plats. Och när utrikesutskottet fick information av utrikesministern så var det tre av fem socialdemokrater där. Jag har själv haft personlig kontakt med alla gruppledare för samtliga oppositionspartier i justitieutskottet.