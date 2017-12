Kritik mot Löfven från judisk organisation i USA

Brinnande föremål slängdes sent på lördagskvällen in på Judiska församlingens gård. En ungdomsfest pågick i församlingshuset, men elden tog sig inte och ingen skadades. Under fredagskvällen samlades omkring 200 personer i Malmö och skrek hot mot judar.

Uppmärksammas internationellt

Attacken har uppmärksammats på flera håll internationellt. En av USA:s äldsta judiska organisationer, American Jewish Commitee, skriver på Twitter att man är förskräckt men inte helt överraskad av angreppet på synagogan i Göteborg.

”Vi träffade statsministern och utrikesministern för 18 månader sedan i Stockholm. Vi varnade dem för ökande antisemitism. De verkade ganska omedvetna. Kommer de äntligen att vakna nu, sent omsider?”