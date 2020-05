Kritik mot oklarheter i regeringens företagsstöd

Stödet, som väntas vara på plats i början av juli, ska hjälpa krisdrabbade företag som haft ekonomiskt bortfall under mars och april. Här ser Svenskt Näringsliv ytterligare ett problem: Vad gäller för tiden därefter?

– Vi vill att regeringen säger att det här fortsätter, att de ska förlänga omsättningsstödet. Sen kommer det ändå vara företag som blöder, vi kommer inte kunna rädda alla företag, säger Johan Kreicbergs, ekonom hos Svensk Näringsliv.

Många företag drabbas hårt av corona-krisen. Under mars och april varslades nästan 70.000 personer i landet. 1603 företag, med sammanlagt 7807 anställda, gick i konkurs under perioden, enligt Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

”Provokativt för vissa företag”

Sedan regeringen och samarbetspartierna presenterade omställningsstödet har bland andra Svenskt Näringsliv valt att kalla det för omsättningsstöd istället.

Varför väljer ni ett annat ord än regeringen?

- Det är provokativt för vissa företag när man säger att det här är ett omställningsstöd. För det går inte att ställa om företagen och säga att det här är det nya normala, säger Johan Kreicbergs.

– Ta hotellen till exempel. Några hotell hyr ut sina rum för 7000 kronor i månaden till någon som vill jobba själv, bara för att få in någon krona i omsättning. Tidigare har de tagit 1500 kronor per dygn för samma rum. Det går inte att ställa om till det här, utan det man behöver göra är att bygga upp någon slags skydd så man klarar att övervintra under den här perioden. Vi kan inte ställa om till ett samhälle med social distansiering.