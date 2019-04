25 år sedan grunge-ikonen Kurt Cobain dog

Bandets största hit ”Smells Like Teen Spirit” har spelats över 900 000 000 gånger på Youtube.

– Denna låt satte ord på mycket som folk kände och fångade upp så mycket av det som hände under den tiden. Den går dessutom att översätta i så mycket annat som hänt senare, säger Per Sinding-Larsen.

Ville inte ta någon plats

Nirvana blev musikaliska ikoner genom att ifrågasätta gällande världsordningen. Kurt Cobain jobbade hela sitt liv aktivt genom att prata i intervjuer och skriva låtar mot sexism, mot rasism, mot kvinnovåld, mot homofobi och för en annan värld.

– Han blev ofrivilligt en generationsröst för den här världen som inte var självklar i början av 1990-talet, säger Per Sinding-Larsen

– Kurt Cobain ville inte ta någon plats. Han ville bara verka i musiken och inte synas som han gjorde. Han hade nog inte klarat det här Instagramsamhället vi har i dag, säger Per Sinding-Larsen.