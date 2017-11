Nio kvinnor berättar om trakasserier och sexism på SVT

I kölvattnet av Metoo-kampanjen träder allt fler kvinnor fram och berättar om sexuella trakasserier. SVT är inget undantag. Liksom på flera andra stora mediehus vittnar kvinnor på SVT om hur manliga profiler, men också andra manliga kollegor har tafsat, sagt sexistiska saker och gjort ovälkomna närmanden.

Nio olika kvinnor berättar om trakasserier och sexism de själva upplevt på SVT.

Det handlar både om händelser för flera år sedan och saker som skett närmare i tiden.

”Griper tag om min vulva”

En kvinna berättar hur hon varit på en firmafest och kände hur en hand trycks upp mellan benen och tar ett ordentligt grepp om hennes underliv.

– Han griper tag om min vulva. Jag vänder mig om, beredd att slå till men hejdar mig när jag ser att det är en person jag jobbat väldigt nära. Jag blev så otroligt paff. Det var fruktansvärt, säger kvinnan till SVT Nyheter.

Mannen jobbar inte längre kvar på SVT. Kvinnan blev, efter att hon skrivit om dessa händelser på sociala medier långt efter att de inträffat, kontaktad av en chef på SVT, men fick ingen återkoppling.

– Jag anmälde inte när det hände. Jag hade en sådan skamkänsla. Men jag berättade för chefen när jag blev kontaktad, men fick sedan ingen återkoppling, berättar kvinnan.

Kränkningar från flera kollegor

Samma kvinna berättar också hur en annan man sagt till henne att hon ”ser svinig ut med håret utsläppt” och att en annan kollega gjort närmanden. Denna kollega ska ha sett till att de blev ensamma och försökt krama henne.

– Ytterligare en kollega sa till mig att jag var så snygg så vore han inte redan sexuellt tillfredsställd hade han gått in på toa och runkat, berättar kvinnan.

Inte heller denna sistnämnde mannen jobbar kvar på SVT.

Hedenmo: ”Kryllar inte av tafsande män”

Många kvinnor SVT Nyheter talar med upplever inte att de utsatts för sexuella trakasserier och känner inte igen den bild som målats upp av SVT.

En av dem är SVT-profilen Anna Hedenmo.

– Jag känner starkt med de personer som drabbats, och det är viktigt att företaget markerar tydligt mot alla former av sexuella trakasserier. Samtidigt vill jag understryka att jag under mina 25 år på SVT aldrig har utsatts för detta, och frågan har överhuvudtaget inte kommit upp bland mina kvinnliga kollegor under de senaste 20 åren. Bilden av en tv-bransch där det kryllar av tafsande män är helt enkelt inte sann. SVT är ett stort företag med många anställda. Jag tror problemet finns i de flesta branscher och på de flesta företag av SVT:s storlek, säger Anna Hedenmo.

”Han pratade hela tiden om sitt könsorgan”

Andra har helt andra upplevelser, där de känt sig kränkta och diskriminerade av såväl chefer som manliga kollegor. En kvinna berättar hur en man tog henne på bröstet.

– Han pratade också hela tiden om sitt könsorgan, det var väldigt obehagligt.

En tidigare kvinnlig SVT-vikarie blev för tre år sedan uppringd på nätterna av en kollega som ville veta hennes bh-storlek.

Två kvinnor berättar hur en manlig kollega gjort oönskade närmanden på sociala medier. En av dem var reportervikarie när hon för drygt tre år sedan under flera månader blev uppvaktad av en äldre manlig kollega. Hon blev sedan varnad av flera kollegor för mannen eftersom han var känd för att uppvakta yngre kvinnor. Kvinnan informerade sin chef, som uppgav att hon kände till mannens beteende sedan tidigare.

Varnade sin kollega

Chefen erbjöd sig att agera mot mannen, men reportern ville först varna honom själv.

Då skrev hon ett mejl och krävde att han slutade uppvakta henne. Den manlige kollegan backade.

Kvinnan har funderat mycket på situationen sista veckorna.

– Jag har funderat på varför jag var så rädd när min chef erbjöd sig att prata med honom. Det kan ha göra med att jag var vikarie och han en äldre, väldigt duktig kollega som många har respekt för. Jag var rädd att jag skulle få skiten för det på något sätt. Jag ville inte att det skulle komma ut.

Tafsad på i bil ute på jobb

Två olika kvinnor på SVT berättar hur de blivit utsatta av manliga kollegor som satt en hand på deras lår när de suttit i en bil ute på jobb.

- Han ville gärna prata sex, massera mig eller nypa mig i låret. När jag fick beröm av en annan kollega avfärdade han det som ”att han bara ville ta mig på brösten”, säger en av dem.

En kvinna blev tagen på rumpan av en manlig kollega i ett trångt speakerbås, när mannen skulle visa henne tekniken.

– En gång när jag var ute på ett jobb så skulle jag knacka på hos min manliga kollegas hotellrum för att vi skulle gå ned och äta. Då öppnade han i kalsongerna, säger en annan kvinna.

Sa att han kunde fixa utvik i Slitz

Hon berättar också att en manlig tv-profil brukade sitta och stirra på henne på jobbet.

– Trots att cheferna fick veta att jag kände mig obekväm, hände inget. Han sa också till mig att han kan fixa ett utvik i Slitz.

Samma tv-profil nämns av ytterligare en kvinna som har jobbat med honom under flera år för flera decennier sedan.

– Han har försökt få mig i säng i 20 års tid. Han brukade säga att han skulle ta mig till en bubbelpool som hans kompis hade. Han utövade makt över mig, men jag har aldrig gett vika. Jag kände mig så utsatt. Man vågade inte gnälla av rädsla för att bli bortplockad.

Fick återvända till tv-rutan

Trots att tv-profilens agerande utreddes då och han tillfälligt omplacerades, fick han återvända till tv-rutan.

Det är något som flera kolleger, både manliga och kvinnliga, ser som ”oerhört problematiskt”.

Flera SVT-medarbetare menar samtidigt att ett sådant agerande inte skulle hanteras på samma sätt i dag och att ett nyligen hanterat personalärende visat det.

För några veckor sedan anklagades en SVT-chef i samband med metoo-kampanjen för sexuella trakasserier. SVT startade en internutredning som resulterade i att mannen polisanmäldes. Han sade upp sig med omedelbar verkan i samband med detta.

Inget aktuellt personalärende

SVT Kommunikation säger så här om vittnesmålen:

– Jag uppmanar alla medarbetare som upplevt kränkande behandling eller trakasserier att berätta det för sin närmaste chef eller för HR så att vi som företag får möjlighet att agera, säger SVT:s HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala.

Gällande den manlige tv-profilen som fick återvända till en framträdande roll, finns inget aktuellt personalärende.

– Jag vill vara tydlig med att om man upplever sig ha blivit utsatt för nånting, även om det ligger långt bak i tiden och om man inte togs på allvar då, så ska man kontakta sin närmaste chef eller HR igen.

Facket: SVT tar det på största allvar

Hanna Nyberg, ordförande för Journalistklubben SVT, har i samband med metoo-kampanjen erbjudit personal, oavsett anställningsform, att ta kontakt med facket. Hon vill inte kommentera vilka som vänt sig till henne. Om SVT Nyheters uppgifter säger hon:

– Det förekommer tyvärr på många ställen i samhället och jag är inte förvånad över att det kan ha förekommit på SVT också. Extra utsatta är förstås praktikanter och visstidsanställda eftersom de är i en beroendeställning.

Som klubbordförande håller hon sig noga uppdaterad kring hur chefer hanterar olika fall som kommit upp genom metoo.

– Min bild är att SVT tar det här på största allvar just nu. Jag vet att det funnits kritik kring hur man hanterat det här längre bak i tiden men nu är min bedömning att företaget är på tårna. Men vi ska komma ihåg att det krävs stora mängder mod att berätta att man varit utsatt och det är otroligt viktigt att vi bemöter dessa personer rätt. Det kommer jag fortsätta arbeta för.