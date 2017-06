Åsne Seierstad: ”Kvinnor har spelat en väldigt viktig roll för IS”

En fjärdedel av de som reser från Sverige för att gå med i terrorgrupper utomlands är kvinnor. Det är fler än i andra europeiska länder. Journalisten Åsne Seierstad, som skrivit en bok om två unga norska kvinnor som anslutit sig till IS menar att kvinnor har spelat en väldigt viktig roll för IS.

– IS är den första terrororganisationen som aktivt rekryterat kvinnor.