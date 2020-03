Kyrkor kan fyllas till restriktionsgränsen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att sammankomster med över 50 deltagare förbjuds från och med söndag. Begränsningen är ett försök att minska smittspridningen av coronaviruset.

I ett inlägg på Facebook meddelar ärkebiskop Antje Jackelén biskopskollegiets inställning, vilken gäller inför de stora kyrkliga sammankomsterna under påsken, under söndagsgudstjänst och för kyrkliga bröllop och begravningar: Heller ställa om än att ställa in. Församlingar bör följa restriktionerna om 50 personer.

Daniel Bramsell, på Svenska Kyrkans kommunikationsavdelning, förklarar att det innebär att man sitter glest i raderna och att man inte dricker direkt ur kalken vid nattvarden.

– Man släpper in 49 personer, sen stänger man dörren, säger Daniel Bramsell.

Församlingarna bestämmer själva

Biskopskollegiets rekommendationer är inte tvingande för de enskilda församlingarna. Daniel Bramsell säger att flera församlingar tittar på digitala lösningar för att nå ut till så många som möjligt.

– Biskopparna anser att det är viktigt att det finns ett gudstjänstfirande, säger Daniel Bramsell.

Är det att tänja på gränsen att släppa in 49 deltagare till gudstjänster?

– Vi anpassar det efter vad myndigheterna säger och håller oss inom ramarna för det som är sagt, säger Daniel Bramsell.

Folkhälsomyndigheten hoppas på normerande effekt

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, menar att den normerande effekten av de restriktioner som hittills satts upp har varit god.

– Gränsen på 50 kommer bli normgivande för det som inte berörs av ordningslagen, alltså mer privata tillställningar, sa han på en pressträff i fredags.

– Vi kommer successivt gå igenom de olika typer av sammankomster som finns. Vi pratar om barndop, begravningar, bemärkelsedagar och hur man reser i kollektivtrafiken till exempel.

SVT har frågat Folkhälsomyndigheten om hur de ser på kyrkans förhållningssätt. Myndigheters pressavdelning meddelar att man inte kommer kunna svara på frågorna under helgen.