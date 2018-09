Läkaren satt tyst under rättegångens första del

Förhandlingarna inleddes vid Stockholms tingsrätt klockan 09.15. Då fanns redan läkaren på plats i rättssalen.

Mannen var klädd i ljusa jeans och en grå skjorta. Bakom honom satt de väktare från Kriminalvården som ska föra tillbaka honom till häktet efter att förhandlingarna avslutats.

Omfattande mål

Läkaren står åtalad för sexualbrott mot 52 barn i åldrarna 2-12 år. Bland de målsägande finns utöver de 52 barnen även 18 vuxna.

I sin inledning uppgav åklagare Ann Lidén att de vuxna målsägandena i ärendet är föräldrar som på läkarens uppmaning utfört onödiga undersökningar på sina barn.

Hade barnpornografi

Åtalspunkterna mot läkaren gäller bland annat grov våldtäkt av barn, grovt sexuellt ofredande av barn och grovt barnpornografibrott.

Flera av undersökningarna som läkaren utfört klassas som övergrepp, och har enligt åklagaren spelats in, bland annat med dold kamera. Övergreppen ska ha skett på olika sjukhus runt om i landet samt på vårdappen Kry. Barnpornografi har enligt åtalet hittats i läkarens mobiltelefoner och datorer.

Hade kamera i bröstfickan enligt åtalet

I beslagen har polisen även funnit filmer från de undersökningar som läkaren har gjort via Kry. Dessa undersökningar ska ha spelats in med hjälp av ett datorprogram, enligt åklagaren. Undersökningarna på sjukhus ska ha spelats in med en kamera i läkarens bröstficka.

När åklagarsidan gick igenom sin sakframställan satt läkaren tyst utom vid ett tillfälle då han pratade med sina advokater. Emellanåt gjorde han anteckningar i sitt block.

Dom dröjer till nästa år

På grund av målets omfattning väntas rättegången ta omkring 45 dagar och först i januari väntas rättegången vara över.

– Det är ett stort antal målsäganden och det är också omfattande förhör med medicinskt sakkunniga och vittnen som kommer att ta tid helt enkelt, säger Frida Wallin, som företräder läkaren.