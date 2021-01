Läkaren om vaccin för barn: ”Måste studera det först”

Varför vaccinerar man inte barn mot covid-19?

– Vi har inte testat det här tillräckligt bland barn just nu. Men det pågår oerhört mycket forskning kring viruset och vaccin, så det kan ändras. Men just nu är rekommendationen att det är vuxna som ska vaccineras. Just nu rekommenderas barn inte att vaccineras, säger han.

På frågan om det kan kan bli aktuellt för barn att vaccineras mot covid-19 framöver svarar han:

– Jag tror det kommer komma studier som visar på att det här är ett säkert vaccin även för barn. Men det vet vi inte, det måste vi studera innan vi kan rekommendera att alla barn ska ta det här, säger Tobias Alfvén.

En del barn har visat sig bli riktigt sjuka av covid, hur orolig ska man vara som förälder?

– Vi gjorde en studie i Stockholm vid första vågen. Den visade att av alla som lades in på sjukhus i Stockholm var det 0,7 procent som var barn. Då räknar vi från födseln till 18 års ålder. Så det är väldigt få som har lagts in på sjukhus som har varit barn, säger Tobias Alfvén.