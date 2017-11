Lång kö för organdonation – ingen lagändring i sikte

Förra året donerades 17 organ per en miljon invånare i Sverige. Det kan jämföras med Norge och Finland där det samtidigt skedde 22 donationer per en miljon invånare, i Frankrike och Österrike 25 och i Spanien var det 36 donationer per en miljon invånare.

Skillnaderna mellan länderna förklaras av att svensk lag förbjuder att döende patienter vårdas en kort tid i syfte att rädda organen till en donation. En stor svensk donationsutredning drog 2015 just den slutsatsen till varför Sverige halkat efter och presenterade lagförslag som skulle kunna göra fler organdonationer möjliga.

En person dör i veckan

Men regeringen har alltså beslutat att inte gå vidare med utredningens lagförslag. Regeringen säger nej till att det ska vara tillåtet att vårda döende patienter som ligger i respirator för att möjliggöra donation, det vill säga efter att patientens liv inte går att rädda. En person i veckan dör i väntan på organdonation.

– Den bedömning vi gör nu är att de här lagförslagen inte håller juridiskt. Och regeringen kan inte lägga förslag som vi bedömer inte kommer att hålla i en granskning i lagrådet, säger Agneta Karlsson som är statssekreterare på Socialdepartementet.

Hur bråttom är det?

– Det är klart att det är bråttom. Men lagförslag och sådant som handlar om den personliga integriteten är väldigt svåra och det tar lite tid.

Otydlig lagstiftning

På neurointensiven på Karolinska sjukhuset i Solna ligger många av de patienter som kan bli donatorer. Bo-Michael Bellander är överläkare och chef för Neuro-trauma.

– Det finns i dag en otydlighet i lagstiftningen, en gråzon. Man vet inte hur mycket man har rätt att göra med en döende patient för att organen ska skyddas och kunna doneras när patienten är avliden. Och donationsutredningen tog ju tag i de här praktiska problemen för folket på golvet, säger Bo-Michael Bellander.

I dag är det inte lagligt för sjukvårdspersonal att se efter i donationsregistret eller fråga anhöriga hur patienten ställer sig till donation innan patienten har avlidit. Många inom sjukvården menar att donationerna skulle kunna öka betydligt om de fick ställa frågan om donation redan när man konstaterat att patientens liv inte kommer att kunna räddas.

Skulle du säga att människor som står i kö för ett nytt organ dör i onödan för att lagen ser ut som den gör?

– Ja, ju längre kön är och ju längre det dröjer, desto större är risken folk avlider förstås. Som det ser ut idag finns det organ son går till spillo.

Hur känns det?

– Det känns onödigt. Det är onödigt, säger Bo-Michael Bellander.