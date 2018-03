Längre skoldagar med Moderaterna

– Elever i svensk skola har betydligt mindre undervisningstid än elever i andra jämförbara länder. Vi ser också att fokus på viktiga baskunskaper som att läsa, skriva och räkna måste öka, säger partiledare Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.

Mindre obligatorisk undervisningstid

Svenska elever har mindre obligatorisk undervisningstid än många andra jämförbara länder, visar en stor studie från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD från förra året.

I Sverige är får en elev 6890 timmar obligatorisk undervisning under sin grundskoletid, i alla OECD:s länder är genomsnittet 7538 timmar.

Under nästa mandatperiod vill Moderaterna att undervisningen i lågstadiet ökar med en timme per dag och att två tredjedelar av all undervisningstid ska ägnas åt matematik och svenska.

Skyldighet att erbjuda läxhjälp

Partiet vill också införa en skyldighet för kommuner och friskolor att erbjuda läxhjälp till alla elever från årskurs 4 till årskurs 9.

Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda lovskola i fyra veckor från och med årskurs 6. Lovskolan ska vara obligatorisk för alla elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet, enligt Moderaternas förslag.