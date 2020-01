Larmet från forskaren: Fler idrottsföräldrar i utsatta områden måste engagera sig

Vår kartläggning visar att nästan 64 procent av barn och ungdomar mellan 7-20 år var 2017 aktiva i en idrottsförening. Pojkar i något högre utsträckning än tjejer, 67 jämfört med 60 procent.

Det är stora skillnader mellan kommunerna, där ett tjugotal kommuner har över 75 procents deltagande. I andra änden ligger ett tjugotal kommuner med under 50 procents deltagande. Ett flertal av dessa ligger under 40 procent. I ett fyrtiotal kommuner ligger flickornas deltagande under 50 procent.

Vi har även granskat hur idrottandet ser ut i våra utsatta bostadsområden (57 st). Här ligger idrottandet generellt sett på en lägre nivå i dessa områden än riksgenomsnittet, 43 procent jämfört med 64.

Husby bryter mönstret

Husby i Stockholm är det utsatta område som mest bryter detta mönster. Med över 72 procents deltagande ligger de till och med över rikssnittet, både bland pojkar (78 procent) och bland flickor (66 procent). Basket är områdets i särklass största idrott, med över 63 procent, före fotboll med 25 procent.

Även området Tjärna Ängar i Borlänge ligger med sina 65 procent högre än rikssnittet. Det gäller både för flickor och pojkar. Stockholmsområdet Rinkeby har med sina dryga 60 procent högre aktivitet än genomsnittet för huvudstaden.

Lågt deltagande i klubbar

Ett antal områden har mycket låga siffror, bland dem Hovsjö (Södertälje), Skäggetorp (Linköping) och Hässleholmen/Hulta (Borås) som alla ligger över 30 procentenheter lägre än den kommun de ligger i.