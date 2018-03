Larmet: Kompetensbristen växer – riskerar ge allvarliga konsekvenser

69 procent av företagen har försökt att rekrytera medarbetare det senaste halvåret.

72 procent av dem som vill anställa har haft svårt eller mycket svårt att göra det. Det är en ökning med 16 procentenheter sedan 2016 års undersökning.

26,7 procent av rekryteringsförsöken har misslyckats, en ökning med 7 procentenheter.

Undersökningen genförs vartannat år. Urvalet är medlemsföretag som blivit slumpmässigt utvalda ur medlemsregistret. Undersökningen gjordes av opinionsinstiutet Demoskop mellan 6:e november och 15:e december 2017. Totalt samlades 5 145 svar in via en webenkät och 832 via telefon.

Källa: Svenskt Näringsliv