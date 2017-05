Läs chatten med SVT:s reporter om fallet Kevin

ErikH: Vad var det som gjorde att ni tog upp det här fallet just nu?

Anna Nordbeck: Hej Erik! Vår producent Dan Josefsson fick ett tips om att titta på fallet. Vi berättar lite om det här i del 1 av dokumentärserien. Avsnittet finns att se på SVTplay!



Göran: Vad säger Kevins familj om uppmärksamheten 19 år senare?

Anna Nordbeck: Hej Göran! Både jag och Dan, vår producent, har haft kontakt med Kevins anhöriga. De tycker att det är bra att vi granskar fallet nu och vill att sanningen om utredningen ska komma fram.



ak: Har Kevins anhöriga blivit kontaktade angående programmet?

Anna Nordbeck: Ja, både jag och producent Dan Josefsson har pratat med Kevins anhöriga.

Aramis Hurtig: Hade man några förhör med vuxna misstänkta?

Anna Nordbeck: Hej Aramis! Polisen gjorde väldigt många förhör under utredningen, med både vuxna och barn.



upprörd: helt sjukt att se ”förhöret” som sandberg höll med barnet! han är så på, ställer ledande frågor, är så irriterad, sitter och liksom ”trycker in” robin i hörnet – stackars barn! hur kunde det godkännas av hans kollegor?

Anna Nordbeck: Det är en fråga vi också har ställt oss. Vi försöker ge en förklaring till hur allt detta kunde ske i del 3 av Fallet Kevin.

ErikH: Om nu inte bröderna är skyldiga till mordet på Kevin, så måste ju någon annan gjort det. Har polisen haft någon annan misstänkt för detta. eller är fallet helt kört om bröderna frikänns?

Anna Nordbeck: Det är en fråga som åklagaren måste svara på. Men om man ska prata generellt är det förstås en tuff uppgift att ta sig an ett fall snart 19 år senare.



Kaj: Vad säger Robin och brrorsan om de hemska förhören idag?

Anna Nordbeck: Hej Kaj! Vi berättar mer om det i del 3 av Fallet Kevin, där du får träffa Robin och Christian igen.

Tomas: Blev ni, särskilt Dan, förvånade att samma minnesforskare som var aktuell i Quickfallen dök upp även i denna utredning?

Anna Nordbeck: Hej Tomas! Vi kände till att Sven Å Christianson var polisens rådgivare väldigt tidigt i vårt arbete, då det står i flera offentliga dokument. Det var givetvis intressant eftersom det finns flera likheter i hur han gav råd i Quick-fallet.



Peter : Finns det möjlighet att öppna fallet igen eller har det gått för lång tid

Anna Nordbeck: Hej Peter! Nu i veckan kunde SVT berätta att förundersökningen öppnas på nytt.



Marcus: När ni tog kontakt med Rolf angående dokumentären, i vilket syfte sa ni att de va så? Visst Rolf att de handlade om en granskning sv utredningen?

Anna Nordbeck: Hej Marcus! Vi förklarade att vi ville göra ett program om Kevinutredningen, att vi ville förstå hur polisen löste fallet och hur vägen dit såg ut.

Beatrice: Vad säger bröderna själv idag? Har de förhörts i vuxen ålder?

Anna Nordbeck: Hej Beatrice! Vi berättar mer om det här i del 3 av Fallet Kevin. Då får du träffa Robin, Christian och deras föräldrar igen.



Maria: Hur förklarar polisen hur barnen ska ha kunnat flytta/bära kroppen?

Anna Nordbeck: Hej Maria! I tidigare medierapportering har polisen beskrivit förflyttningen som en del i utredningen där de inte riktigt nådde ända fram. Se gärna del 3 i nästa vecka!



Sannanö: Kan nya förhör påbörjas nu?

Anna Nordbeck: Hej Sanna! Inte omöjligt, men det är förstås en fråga för åklagaren som tar upp fallet igen.



Jonte: Vem gav tips om att ni skulle titta på fallet så här lång tid efter?

Anna Nordbeck: Hej Jonte! Han heter Rickard L Sjöberg, docent i psykologi.



Pia: Har någon av de iblandade poliserna uttalat sig edfter dokumentären? (PS nu har ni svarat två gånger på frågan om vad bröderna säger idag)

Anna Nordbeck: Hej Pia! Det rullar in många frågor så jag försöker ta alla efter hand. SVT Nyheter gjorde en intervju med ansvarig åklagare i fallet, Anders Manholm. Rolf Sandberg har uttalat sig kort och då sagt ”Det är ju bra om det utreds nu när det har kommit fram så många synpunkter, men i övrigt vill jag inte uttala mig”. Här finns en länk till den artikeln: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/forundersokningen-kring-kevin-fallet-aterupptas Vad jag känner till har ingen annan polis i utredningen uttalat sig efter att våra program sänts.

Steven: Hår lång tid har ni fått lägga ned på detta arbete totalt? Jag tycker det är en nyttig granskning ni har gjort.

Anna Nordbeck: Hej Marianne, vad roligt att höra! Vi är fyra journalister som på heltid har jobbat i över ett år med detta. Så lägger man ihop det skulle man alltså kunna säga att vi lagt ner fyra års arbete på dokumentären. Utöver det är vi flera researchers, klippare och fotografer i teamet, som alla bidragit enormt till att kunna göra programmen. Hoppas du tittar även på del 3!



Pelle: Sven Å Christiansson skriver följande på DN Debatt: ”Den som granskar utredningen kan tydligt se vad DN och SVT har rensat bort. Hur är det till exempel med den inspelade berättelsen om våldet och de många precisa uppgifter som pojkarna lämnade om hur detta gick till? Och hur är det med pojkarnas kontinuerliga berättande för föräldrarna såväl under som efter utredningen?” Vad säger ni på SVT om detta? Vad kan han syfta på när han säger ”många precisa uppgifter”?

Anna Nordbeck: Hej Pelle! Jag tror du kommer få svaret på den frågan i del 3 av Fallet Kevin.



Elly: Fantastiskt att ni fått fram så mycket material. Videoförhör och utredning var de inte sekretessbelagda? Dokumentären visar hur viktig den tredje statsmakten är. Tack SVT.

Anna Nordbeck: Hej Allan, roligt att höra! Vi har fått materialet från källor. Kul att du tittar!



Eva Håief: Vart vänder jag mig med något som är mycket viktigt. Gäller Kevin fallet. Eva Håief

SVT Nyheter: Hej! Du kan mejla mig och Anna.

jonas.ohlin@svt.se

anna.nordbeck@svt.se

Med vänlig hälsning, Jonas Ohlin, reporter SVT Nyheter

Marianne: Har ni fått någon träff på fingeravtrycken på mordvapnet/pinnen? I del 1 så var det ingen träff på brödernas fingeravtryck så de kunde inte knytas till mordet där. Vems avtryck fanns på pinnen? Det borde väl vara ett bevis om något?

Anna Nordbeck: Hej Marianne, som teknikern Dahn Rööhs berättade i del 1 fick polisen aldrig någon matchning på fingeravtrycken. Det finns alltså ingen teknisk bevisning att tala om i utredningen.



Vill veta: Har inte fått nått svar på var anynyma tips skall skickas.. Då lämnar jag inget...

SVT Nyheter: Hej! Du kan mejla mig och Anna. jonas.ohlin@svt.se anna.nordbeck@svt.se /jo



HM: Hej! Kommer vi även att få höra Kevins föräldrar och deras berättelse?

Anna Nordbeck: Hej! Nej, eftersom vår dokumentär handlar om utredningen och vilken roll Robin och Christian fick i den, är det just bröderna, deras familj och polisen som vi träffar.



Göran: Om bröderna är oskyldiga – är det nåt annat barn som ligger bakom Kevins död? Han verkar ju ha dött under lek.

Anna Nordbeck: Hej Göran, att Kevin skulle ha dött under en leksituation är del av den offentliga version som polisen gav på presskonferensen när resultatet av utredningen presenterades. Se gärna del tre så får du hela berättelsen.



John: Har inte även barn rätt att ha en advokat närvarande vid förhör? Tycker det verkar konstigt förhöra folk utan och har inte varken bröderna eller föräldrarna fått läsa förundersökningen?

Anna Nordbeck: Hej John, nej varken bröderna eller föräldrarna har haft möjlighet att läsa förundersökningen under alla de här åren. I dag ska barn ha ett juridiskt biträde. Förr var det inte regel – men givetvis kan man tycka att de borde haft det ändå.